Hepimiz turistik destinasyonumuzu, otelimizi veya acentemizi bir şekilde doğru pazarlama stratejileriyle buluşturarak ilerletmek istiyoruz. Bu ilerlemeleri nasıl yapacağımız konusundaysa sektör olarak müthiş bir bilinmezliğe sahibiz. Her ajansta aynı klişe içerikler ve projeler, her yöneticide birbirine “en az ikiz kardeş kadar!” benzeyen fikirler var. Bu fikirlerin hepsi turizm pazarlaması adı altında sektörde çeşitli kişiler tarafından kullanılmaya çalışılıyor. Başarıya ulaşanlar var, başarıya ulaşmaya çok yakın olanlar var, hezimete uğrayanlar var. Var da var! Peki, “başarı oranını nasıl yükseltiriz?”i düşünmek kimsenin aklına gelmiyor mu? Yahu biraz olsun bırakalım otelimizi, acentemizi, destinasyonumuzu; azıcıkta pazarlama stratejilerini nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha güçlü içerikler üretebiliriz diye düşünüp ondan sonra otelimizi veya ürünümüzü düşünelim.

Bunu hep söylüyorum yine söyleyeceğim ama, turizmde pazarlama faaliyetlerine başlamadan önce kesinlikle bir turizm pazarlaması planı oluşturmalısınız. Pazarlama planınız olmadan ne dijitalde ne konvansiyonel medyada önünüzü görmeniz çok mümkün olmuyor. Uluslararası camiada ve ulusal piyasada başarılı olan işletmelerin çoğunun pazarlama planları oldukça efektif şekilde hazırlanıyor. Stratejilerinizle iç içe yürüyecek olan bir plana sahipseniz ve sürekli güncelleyebilirseniz pazarlama kısmının en önemli adımlarını başarıyla atmış olacaksınız.

Hedef Kitlenizi Netleştirin!

Planınızın en önemli noktalarından biri de, kimi hedeflediğinizi bilmektir. Kime ürün/hizmet/destinasyon satacağınızı bilmezseniz rekabetin yüksek olduğu turizm sektöründe başarısızlığa uğrarsınız.

Aileler mi, çiftler mi, yaşlılar mı, sırt çantasıyla gezen maceracılar mı? Bu sorunun cevabını çok ciddi şekilde bilmeniz gerekiyor. Ünlü bir golf destinasyonundaki bir ürün-destinasyon-hizmetseniz ve müşterileriniz genelde ailelerse bütün herkesi hedeflemek yerine golf yapmak isteyen aileleri kendinize hedef pazar olarak alın. Yani filtrelemelerinizin oldukça güçlü olması gerekiyor. Tatile çıkacak çiftler arıyorsanız, facebook-instagram ikilisini kullanım oranı yüksek olan kadınları hedefleyerek onları çift olarak nasıl mükemmel bir tatil geçireceklerine ikna etmeye çalışın. Onları karşılayacak odadan tutun da, çiftlere özel hediyelerinize kadar herşeyi açık bir şekilde paylaşın.

Influencerlar ile Mutlaka Çalışın!

Seyahat ve turizm endüstrisinin en önemli noktalarından biri; karar verecek olan kişi-kişilerin bölgede yaşayacağı deneyimlere ve alacağı ürün/hizmetlere yönelik bilgi sahibi olmak istemesi. Bu aslında bizim pazarlama planımızın en temel noktası. Seyahat etmeye veya sizden ürün/hizmet almaya karar verecek asıl kişiyi karar verme sürecinde etkilemek bizim için en yakın ihtimallerden biri. Bu karar verme sürecini etkilemek için, insanların sosyal medya aracılığıyla veya internet aracılığıyla yaptığı aramalarda karşısında markanın göstermek isteyeceği ürünleri görmesini sağlamamız gerekiyor.

İçerik üretmek için zaman harcamak yerine, içerik üreticileriyle iş birliği yaparak onların var olan takipçi kitlelerini sizin için reklama çevirmeniz bu anlamda sizin için büyük kolaylık, hem içerik üretmek için zaman harcamıyor hem de direkt olarak hedef kitlenize ulaşabiliyorsunuz. Güçlü içerikler oluşturan ve niş bir takipçi kitlesi olan Influencer’lar ile çalışmanız sizin için büyük bir avantaj. Yalnız burada odak noktanız, klasik ve sabit bir içeriktense özgün içeriklerin ortaya çıkması ve sizinle yaşayacağı deneyimi karar verici mekanizmaya kolay şekilde ulaşabileceği kanallar aracılığıyla ulaştırmak olmalı.

İçerik üretmek için harcayacağımız bütçeyi, içerik üreticisiyle çalışmak için harcamak bizim bu aşamadaki ipucumuz!

Yaşanabilecek Deneyimleri Listeleyin

Turizm sektöründe özellikle sürekli olarak seyahat halinde olan hedef kitleyi doğru yakalamak önemli. Seyahat etmeyen kitleye seyahat etme motivasyonu oluşturmaktansa, zaten bu motivasyona sahip olan kitleleri hedeflemek daha doğru bir yol olacaktır. Bulunduğunuz bölgeyi bilmeyen seyahat severlerin ihtiyacını ve isteklerini karşılayan bir rehber hazırlayabilirsiniz. Hem dijital hem basılı olarak hazırlayacağınız bu rehber sayesinde seyahat edecek kişilerin yaşayabilecekleri deneyimlere, ulaşım tekniklerine kadar her türlü bilgiye kolay yoldan ulaşmalarını sağlayabilmelisiniz. Bu bilgiler öyle herkesin bildiği türden değil, bulunduğunuz bölgenin en ince ayrıntılarını bilen oranın yerlisi biri tarafından hazırlandığı belli olan bilgiler olsun. Bunları genelde haritalaştırarak ve fotoğraflarla süsleyerek detaylandırın. Çok fazla kelimeyi kimse okumayacak. Özellikle video içerikler üretimi noktasında potansiyel müşterilerinize yaşayacakları deneyimleri gösteren Instagram ve YouTube videolarını dijital rehberinize entegre etmeyi sakın atlamayın. Onları mutlaka satın almaya yöneltecek içerikler geliştirin. Böylelikle ciddi kazanımlar elde edeceğinizi gözlemleyeceksiniz!

Kullanıcı İçeriklerini Kullanarak Pazarlayın!

İnsanların heyecanlanmasını sağlayacak şekilde; ne yapabileceklerini diğer misafirlerinizin anlatmalarını sağlayın. Bunun için ufak ödüller koyabilirsiniz ve bu ödüller öyle düşündüğünüz gibi maliyeti yüksek olmayan ufak tefek aktiviteler olabilir. Böylelikle insanlar sosyal medya hesaplarından sizi otomatik olarak tanıtmaya ve eğlenmeye başlayacaklar. Bu tarz yarışmalar sayesinde ciddi erişimler sağlayabilirsiniz. İnsanların birbiriyle yarışmayı sevmesini bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Bu fırsat size zamanla çok ciddi dönüşler sağlayacaktır. Hem sizi ve ürününüzü inceleyen kişiler bu yarışma videolarını görerek sizi en iyi şekilde tanıtan son kullanıcılara ulaşarak çok daha iyi fikir sahibi olacaktır.

Bu meydan okumaların dışında, sizi tercih eden misafirlerinizin de paylaşacağı içerikleri onlardan izin isteyin ve kendi sosyal medya hesaplarınızda pinleyerek kullanmaya başlayın. Burada dışarıdan bakıldığında sizin üretmediğiniz anlaşılan içeriklerin daha çok ilgi çektiğini otomatikman göreceksiniz.

Özellikle size ait olan ürünün, otelin veya destinasyonun çalışanlarının veya farklı ürünlerini paylaşmanın bir yolunu bulun. Farklı olan noktaları insanlar severler ve paylaşırlar. Özellikle personelinizin insanlara olan davranışlarını anlatabilirsiniz veya bir restoranınızda kamerayla yemek yiyebilirsiniz. Böylelikle tüm süreçleri insanların görmelerini sağlayacaksınız. İlgilerini çekerlerse bu içeriği paylaşıp size viral bir tanıtım imkanı sağlayabileceklerini aklınızdan çıkarmayın!

Mobil – İnovatif Olun

Seyahat etme eğilimi olan kitlelerin çoğu, mobil cihazlarda diğer tüm cihazlardan daha çok zaman harcıyor. Mobil platformda bu kitleye hitap edecek içerikleriniz her zaman hazır ve erişilebilir olun. Kullanıcı dostu, hızlı yükleme sürelerine sahip mobil platformlara sahip olmanız sizin için çok ciddi avantajlar ortaya çıkartıyor. Resimlerle, Instagram Stories’le düzenli bir şekilde kendinizi anlatın. Şehrin bilinmeyen noktalarından fotoğraflar paylaşın, yapmak istedikleri şeyleri mutlaka mobilden sunun ve seveceklerini düşündüğünüz yolculuk hikayeleri sunun.

Yeni ve heyecan verici şeyleri vurgulayın, çevrenizdeki etkinlikler ve gelişmelerle sürekli olarak kitlenizi besleyin.

Çok öneriyle sizi de boğmadan anlatabildiğim kadarıyla tecrübelerimi, gözlemlerimi anlattım. Şimdi bu yolları veya kendinizin geliştirdiği alternatif metotları kullanarak bir an önce başlamalısınız, zaman akıyor. Her kaybolan zaman, aslında kaybolan kar marjları demek. Öncelikli olarak hata da yapsanız adım atmaktan korkmayın. Hatalar düzeltilir, sorunlar ve problemler çözülür ancak başlamazsanız her şey daha büyük soruna dönüşebilir. Mutlaka profesyonel kişilerle konuşun, fikir alın ve birlikte yol kat edin. Markanızı büyütmek sizin elinizde, vizyonunuzu kimsenin daraltmasına müsaade etmeyin.