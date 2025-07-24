Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktıkları için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Özbek, planları doğrultusunda yollarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye’de herkesin gıpta ile baktığı kulüp değil, dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız. Galatasaray her zaman daha fazlasını başaracak, bunu da herkes böyle bilsin" dedi.

Galatasaray temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Sözlerine Eskişehir’de çıkan yangınla ilgili başlayan Özbek, "Orman yangınlarının sayısı da arttı. Dün akşam çok acı bir haber aldık. Eskişehir’deki yangın söndürme çalışmalarında 10 kardeşimiz şehit düştü. Allah’tan onlara rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimiz başsağlığı diliyorum. Bu yeşil vatanın korunması için hepimiz elimizden geleni yapmamız lazım. Bunların engellenmesi ve bir daha olmaması için hepimize büyük görev düşüyor. Gerçekten çok üzgünüm. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine de başsağlığı ve sabır diliyorum" diye konuştu.

"3 sene boyunca toplam 4 milyar 710 milyon 952 bin 515 TL anapara ve faiz ödedik"

Yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte verdikleri bir sözü daha tutmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Özbek, "22 temmuz Salı günü itibarıyla Galatasaray, Bankalar Birliği ile yapılandırması anlaşması kapsamında kullanmış olduğu kredi anapara ve faizlerin tümüyle ödeyerek söz konusu anlaşmayı sonlandırmıştır. Mali bağımsızlığı için önemli aşamalardan birini daha tamamlamıştır. Haziran 2022’de göreve geldiğimizde 2 milyar 720 milyon TL anapara ve ertelenmiş faiz borcumuz vardı. Bunun 2 milyar 229 milyon TL’si anapara, geri kalanı yapılan anlaşma çerçevesinde daha önce tahsil edilmemiş ertelenmiş borçlardan oluşuyor. Bu rakam o zamanın dolar kuruyla 163 milyon Dolar’a denk geliyordu. Biz 3 sene boyunca toplam 4 milyar 710 milyon 952 bin 515 TL anapara ve faiz ödedik. Yıllar içinde ödediğimiz faiz miktarının, borç yükününün bizi nasıl yıprattığını, bundan kurtulmamızın ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için rakamların da bilinmesi lazım. Zaman zaman senelik faiz tutarı 40 milyon Dolar’a ulaşmış vaziyetteydi. Bundan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma hedefini ilk defa ortaya koyan spor kulübü olmuştur. Rakiplerimizi zaman zaman projelerimizi tenkit ettiler. Sonunda hepsi bizim dediğimize geldiler. Futbol ailesine liderlik ettiğimiz için Galatasaray olarak son derece mutluyum. Göreve geldiğimizde en önemli hedefimiz Galatasaray olarak rekabet ettiğimiz her branşta sürdürülebilir başarıya sahip bir kulüp haline getirmekti. Bunun için de finansal açıdan bağımsızlığımızı kazanmamız çok önemliydi. Yapıldığı dönemde çok değerli olan Bankalar Birliği anlaşması günümüzde kulübümüz için finansal özgürlüğümüz ve hareket kabiliyetimizi engelleyen bir pranga haline gelmişti. Döviz kredilerinin TL’ye dönülmesindeki emekleri içinde merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve ekip arkadaşlarına Galatasaray adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bankalar Birliği anlaşmasından bahseden Dursun Özbek, "2019 senesinde imzalandı. İlk imzalandığı şekilde yürürlüğe girmedi, tadilatlar yapıldı. Bütün spor kulüplerinin ihtiyacı olan bir anlaşmaydı. Daha makul faiz oranla ileriye yapılandırıldı. O gün kulübümüzün ihtiyacı olan nakit destek de verildi. İki seferde yaklaşık 1 milyar TL’ye yakın bir meblağ verildi. Son derece önemli bir anlaşmaydı" ifadelerini kullandı.

"Florya arazimizin ihalesini başarıyla sonuçlandırdık"

Bankalar Birliği’ne olan borcun nasıl kapatıldığını anlatan Özbek, "Nasıl kapattık. Florya’daki arazimizin geliştirilmesiyle buradan avans almayı düşünüyorduk. Önceliğimizin de Bankalar Birliği’nde olan bakiye borcumuzu ödemek olduğunu söyledik. Artan bir şey varsa o da geçmiş dönemlere ait borçlarımız varsa onun için kullanacağınız dedik. Bugün yaptığımız iş bu. Sizden ne yetki ne aldıysak aynı uygulamayı yapıyoruz. Onun için ben ve arkadaşlarım size ne söz verdiysek sözlerimizin arkasında durduk ve yerine getirmek için uğraştık. En büyük teşekkürü sizlere gönderiyorum. Siz, bana ve arkadaşlarıma inandınız, bizleri desteklediniz. Bu destek çok kıymetliydi. Sizlere layık olmak için elimizden geleni yaptık. Size verdiğimiz sözünün yerine getirmenin beni nasıl bir hale getirdiğini bilemezsiniz. Florya arazimizin ihalesini başarıyla sonuçlandırdık. İhale Komisyonu Başkanımız Adnan Polat’a ve üyelere büyük bir teşekkür gönderiyorum. Çok özverili çalışma yaptılar. Yaklaşık 50 milyon Dolar avans ödemesi aldık. Bir kısmını Bankalar Birliği borcumuzu ödedik. Geri kalanı kasamızda duruyor" açıklamasında bulundu.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri projesinin 2017 yılından olduğunu hatırlatan sarı-kırmızılıların başkanı, "Kemerburgaz’da yeni tesis yaptık. Stadımıza çok yakın. Her gelenin, böyle bir tesisin nasıl yapıldığını, Galatasaray’ın bu kadar tesisi nasıl yaptığı konusunda bizi kıskançlıkla takip ettiklerini biliyorum. Bu yeni bir proje değil. 2017 senesinde yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber geldiğimizde yaptığımız projeydi" dedi.

"Galatasaray her zaman daha fazlasını başaracak, bunu da herkes böyle bilsin"

Planladıkları üzerine yollarına devam ettiklerini vurgulayan Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce planladığımız üzere yolumuza devam ediyoruz. Bugün işimiz eskisinden çok kolay değil. Hala yapmamız gereken çok fazla şey var. Üstelik sorumluğumuz eskisinden daha büyük. Galatasaray’ı bizden sonra gelecek kardeşlerimize en iyi, en güçlü şekilde bırakmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Galatasaray’ın 1 kuruşuna bile özen göstererek, her hakkına sahip çıkacağız. Günü kurtarmak için değil, Galatasaray’ın geleceği kurmak için çalışacağız. Türkiye’de herkesin gıpta ile baktığı kulüp değil, dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız. Bu zaman kadar olduğu gibi ilkleri biz gerçek yapacağız, başarıya ulaşacağız. Galatasaray çok yaşayacak. Galatasaray her zaman daha fazlasını başaracak, bunu da herkes böyle bilsin."