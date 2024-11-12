Mudanya’nın uluslararası üne sahip ressamı Nihal Dalmazgil, el işi eserleri ve resimleriyle uluslararası sanat dünyasında adından söz ettirirken, bu kez yaptığı birbirinden güzel resimleriyle Mudanya’da duvarları süslüyor.

Sanatçı Dalmazgil, 12 yıldır alternatif sanat akımının bir parçası olarak gerek resim gerekse el işi eserleriyle sanal ortamda dünyanın birçok ülkesinde ilgi görüyor. Başta Hindistan olmak üzere yurt dışından sergi teklifleri alan Dalmazgil, bu teklifleri değerlendirerek çeşitli sergilere katılıp Türkiye’yi alternatif sanat dalında temsil etmenin gururunu yaşıyor.

13-17 Kasım tarihlerinde de İstanbul Lütfi Kırdar’da eserleri sergilenecek olan Nihal Dalmazgil’in eserleri bu kez sosyal sorumluluk çerçevesinde Mudanya Güzelyalı’daki kafelerin duvarlarında sergilenmeye başladı. Proje çerçevesinde kafelerin, Belediye’yle anlaşmalı alanların ve hatta çocukların hayallerine ortak olmak için Mudanya’daki parkları sanatla buluşturmayı planlayan Nihal Dalmazgil, en yeni sanat kafa projesi Güzelyalı’da sanat severlerle buluştu.

Kendisinin de çocukluğundan beri yaşadığı semt olan Güzelyalı’nın birçok noktasında sanatın ve renklerin dokunuşunu yaymayı planlayan Sanatçı Dalmazgil, bu süreçte Belediye ve sanat düşkünü semt esnafıyla da ortak projeler üretmeye devam edeceğini belirtti.