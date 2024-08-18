Düzce Gazateciler Cemiyeti'nin 5 Temmuz tarihinde yapılan olağan seçimlerde Cihat Tutkun ve yönetimi seçilmişti. Cihat Tutkun'un hayatını kaybetmesi üzerine Cemiyet olağanüstü genel kurula gitti.DÜZCE (İGFA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti yeni başkanını seçti.

Petrol-İş Sendikası Düzce Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Hakan Çakır ve Tuncay Türkgülü listeleri yarıştı.

Yapılan gizli oy açık ve sayım sonucunda oyların büyük çoğunluğunu alan Hakan Çakır ve yönetim iş başına geldi.

Hakan Çakır başkanlığındaki yeni yönetimde Başkan Yardımcıları Musa Keskin ve Muammer Kızılırmak olurken, Sefer Demir Genel Sekreter, Berkay Kılıç sayman, Tolga Hünkar ve Sibel Kabasakal ise üye oldu.

Hatırlanacağı gibi 5 Temmuz'da yapılan olağan seçimlerde göreve gelen Cihat Tutkun, 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.