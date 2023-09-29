Düzce Zonguldak Yolu'nda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, Düzce Belediyesi'ne ait peyzaj çalışması yapan traktöre çarptı. Traktördeki 6 kişi yaralandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce Zonguldak Yolu D-655 Yığılca Işıklı Kavşağı mevkiinde S.B idaresindeki 61 VT 003 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip aynı istikamette bulunan Düzce Belediyesi'ne ait peyzaj çalışması yapan E.B yönetimindeki 81 AL 930 plakalı traktöre çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörde bulunan 6 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Düzce üniversitesi araştırma ve uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.