Düzce merkeze bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana gelen olayda. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Berkay KILIÇ / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Tartışmankavgaya dönüştü. Kalabalık iki grubun kavgasını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan kalabalık grup ekiplerinin müdahalesinin ardından dağıtıldı.

Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.