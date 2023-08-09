Düzce'nin Yığılca ilçesinde uyuşturucu madde elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda şüpheli bir şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, malzemelere el konuldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yığılca Cumhuriyet Başsavcılığı, Yığılca'da ikamet ettiği belirlenen B.B isimli şahsın uyuşturucu madde elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

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Düzenlenen operasyonda B.B adlı şahsın evinde ve bahçesinde 75 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış vaziyette 9 bin 200 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, suçundan adli işlem başlatıldı.