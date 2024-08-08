Düzce'de bir kamyon şoförünün aracının altındaki yavru köpekleri görünce söyledikleri yürekleri ısıttı.Sefer DEMİR/ DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Özel idaresi personeli Tuncay Durmuş Düzce'ye bağlı Çilimli İlçesi yenivakıf Köyü yol şantiyesinde öğlen molası sonrasında kalkış saati herzaman yaptığı gibi kullandığı kamyonun çevresini kontrol etti ve kamyonun altından gelen sesleri duyunca dikkatli bakıp köpek ve yavrularını gördü.

Durmuş diğer kamyonların gitmesine rağmen köpeğin yavrularını emzirmesini bekledi.

Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra köpeğim emzirmesini bitirip gittiğini görünce kamyonunu hareket ettirdi.

O anları cep telefonu kamerasına kayıt eden Durmuş hayvanları sevelim dedi.