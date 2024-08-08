Hangi Ülkenin: Japon

Sahibi: Sony Computer Entertainment

Kuruluş Tarihi: 1994

Satış Bölgesi: Dünya Çapında

Resmi Sitesi: www.playstation.com

PlayStation Hakkında Bilgi

PlayStation, Sony Computer Entertainment tarafından geliştirilen video oyun konsolu üreten bir firmadır. İlk olarak 3 Aralık 1994 tarihinde, Japonya’da tanıtılan marka dahilinde beşinci, altıncı ve yedinci nesil video oyun konsolları üretilmiştir. Günümüzde PlayStation markası altında dört ev konsolu, iki taşınabilir konsol, bir medya merkezi, çevrimiçi servis, telefon ile birlikte çeşitli oyun kumandası ve dergiler bulunmaktadır.

Serinin ilk konsolu olan ve 1994’te piyasaya sürülen PlayStation, satışa sunulduğu tarihten yaklaşık 9 yıl 6 aylık süre sonrasına kadar tüm dünya genelinde 100 milyonun üstünde sattı ve bu başarıyı elde eden ilk video oyunu konsolu olmuştur. Ardılı niteliğinde olan ve ilk olarak 2000’de satışa sunulan PlayStation 2, 31 Ocak 2011 itibarıyla sattığı 150 milyonun üzerindeki ürünle en çok satılan video oyunu konsolu oldu. PlayStation serisinin üçüncü ev konsolu olan PlayStation 3 ise 29 Mart 2011 tarihi itibarıyla dünya genelinde 50 milyonun üzerinde bir satış rakamı elde etmeyi başarmıştır. 2004’ün sonunda çıkarılan ve 2011’in üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 58,9 milyon ünite satan PlayStation Portable, serinin ilk taşınabilir oyun konsolu olmuştur. PlayStation Portable’ın ardılı olan PlayStation Vita’nın ise 2012’nin ilk çeyreğinde satışa sunulmuştur.

Öte yandan PlayStation markası altında PSX isimli PlayStation ve PlayStation 2 entegreli dijital video kaydedicisi yayınlandı. Fakat yüksek fiyatı sebebiyle kısa ömürlü oldu ve Japonya dışında satışa sunulmadı. 2010’da üretilen PlayStation 2 entegreli Sony Bravia televizyon ise yine sadece Japonya’da piyasaya sürüldü. Serinin ana oyun kumandası ise DualShock adı altında üretildi ve 28 Haziran 2008 itibarıyla 28 milyonun üzerinde satıldı.

PlayStation Hangi Ülkenin

Cevap: Japon

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