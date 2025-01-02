Operasyonlarda, 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Denetimler sırasında 380 bin 807 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi ve 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın düzensiz göçe karşı sürdürdüğü Kalkan operasyonlarının 2024 yılına ait son ayağında, 81 ilde görev yapan 270 mobil göç noktası aracı, kimlik kontrollerinin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasına olanak sağladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada; metruk binalar, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durakları ve istasyonlarda geniş çaplı denetimler yapıldığını belirtti.