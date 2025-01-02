

"Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında ilçeleri tek tek ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daire başkanları ile birlikte bugün İnegöl'de olacak. İlk ziyaretini Kaymakam Eren Arslan'a yapan Başkan Bozbey'e, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, parti yönetimi de eşlik etti.

Başkan Bozbey yaptığı açıklamasında hava kirliliğine değinerek "İnegöl'e her gelişimde havayı kontrol ederim. İnegöl halkının bu havadan etkilendiğini düşünüyorum. Bir an önce valiliğimiz, kaymakamlığımız, büyükşehir belediyesi ve yerel belediye olmak üzere acil bir çalışmaya ihtiyaç var. Aksi takdirde bizde bir şey yapmazsak İnegöllülerin sağlıklarıyla oynanmasına müsade etmiş oluruz. Onun için acil müdahale etmemiz gerekiyor. İnanılmaz bir kirli hava tabakası var. Yıllardır aslında bunun çözülmesi gerekiyor. Üzerinde yapmış olduğum çalışmalar var. İklim ve Değişikliği Bakanlığı'nın bu konuda adım atması gereken bazı adımlar var. İnegöl'de sanayi var, ticaret var ancak insanların da sağlıklı yaşama ihtiyaç var. " ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey Kaymakamlığın ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret edecek.

Program Detayları:

* 09.00: Kaymakamlık Ziyareti

* 09.30: İnegöl Belediyesi Ziyareti

* 10.00: Ticaret Odası Ziyareti

* 11.30: Ziraat Odası Ziyareti

* 12.00: Muhtarlar Derneği Ziyareti

* 13.30: İshakpaşa Cami önü vatandaş buluşması