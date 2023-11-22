Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformları üzerinden satılan ürünlerin denetimini sağlamak amacıyla hayata geçireceği yeni bir uygulamayla ilgili detayları paylaştı. Bakanlık, denetim yapacak kuruluşlara, uygunsuz ürünler tespit etmeleri durumunda ciddi idari para cezaları uygulanacağını belirtti. Kamu kuruluşları da bu denetim sürecine dahil olacak, gizli denetimler aracılığıyla internet üzerinden sipariş verdikleri ürünleri kontrol edecekler.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uygulamanın tüm ürün kategorilerini kapsayacağını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlığını koruma ve e-ticarette kural ihlali yapanları engelleme amacıyla etkin önlemler almayı hedefliyoruz. Bu, aynı zamanda kurallara uyan işletmeleri haksız rekabetten koruma anlamına geliyor" dedi.

Bakan Bolat, denetim sisteminin teknolojik gelişmelere uygun şekilde güncelleneceğini ve yakın zamanda "e-ticarette Ürün Güvenliği Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti. Bu projede, yapay zeka destekli bir yazılımın kullanılacağı ve internet üzerinden satılan güvensiz ürünlerin tespit edilmesine yönelik önemli adımlar atılacağı ifade edildi.

Uygulama kapsamında satıcılar ve aracı hizmet sağlayıcıları da belirli yükümlülüklere tabi olacaklar. İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı gibi tüzel kişiliklere, güvenli ve mevzuata uygun ürün sunma, risklere karşı önlem alma ve yetkili kuruluşlarla işbirliği yapma sorumlulukları getirilecek. Aracı hizmet sağlayıcıları ise güvenli ürün satışına aracılık etme, ürün izlenebilirliğini sağlama ve gerekli bilgileri 10 yıl boyunca muhafaza etme gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak.