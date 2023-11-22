İşadamı Abdulselam İper bağımsız olarak İnegöl Belediye Başkan Aday Adaylığını açıkladı.

Yılmaz pide salonunda düzenlenen programda adaylığını açıklayan Abdulselam İper, "Değerli İnegöllü Hemşerilerimiz, çok kıymetli büyüklerimiz ve güzide basınımızın temsilcileri sizleri en kalbi duygularımla saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bağımsız belediye başkanlık adaylığımızı yapacağımız basın toplantımıza hoş geldiniz şerefler verdiniz. Ekranları başında ve sosyal medyadan açıklamamı takip eden Kıymetli İnegöllü hemşerilerim Önümüzdeki mart ayında yapılacak olan mahalli seçimlerde İnegöl belediye başkanlığı için bağımsız aday olma kararını almış bulunmaktayız. Bu kararın başta bizlere ve siz değerli İnegöl'lü hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. Yıllardır ekmeğini yediğimiz suyunu içtiğimiz ve il olmaya aday olan güzel İnegöl’ümüze daha iyi hizmet vermek için aday olmaya karar verdim. Bir çok STK ve derneğin bizlere bu yolda destek vermeleri bizleri ayrıca mutlu etti. Kıymetli İnegöl halkımız İnegöl sanayinde uzun yıllardır mobilya başta olmak üzere bir çok sektörde hizmet veriyoruz. Elde ettiğimiz bilgi ve birikimle gönül verdiğimiz bu güzel şehre hizmet için bir yola çıktık. Allah nasip ederse seçilirsek İnegöl’ün hak ettiği hizmeti alması için gece gündüz demeden çalışacağız bundan kimsenin şüphesi olması. Tabi çıktığımız bu yolda başta sizlerin desteğine ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu seçim maratonunda ne sağı ne solu doğru olan İnegöl lünün yolu deyip çıktığımız bu yolda, siz varsınız bizde varız demeye geldik. bizleri bu yolda yalnız bırakmadığınız için sizlere aileme eş ve dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Allah nasip eder göreve geldiğimiz zaman öncelikli hedefimiz hak hukuk ve adaletli olmak önceliğimiz olacak. Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemize Bursa’mıza ve İnegöllümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin.Gayret bizden takdir Yüce Allah'ın dır. Neden bağımsız aday olduğum soruluyor. Bunun sebebi ise ilçede çok tanınmış biri olmamdan dolayı kimsenin gönlü bizlerden kalmasın diye bağımsız yola çıktı. Bir çok partiden bizlere partilerinden aday olmamı istediler ancak burada gönül kırmak yerine gönül yapmak için bu yolu tercih ettim. Tekrar bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



ABDULSELAM İPER KİMDİR

Abdulselam İper 1981 yılında Muş Malazgirt ilçesinde dünyaya geldi. 1986 yılında İnegöl’e gelen İper, İlkokulu Şükrünailipaşa okudu. Öğretim hayıtına Müşerref-Muzaffer Samda ortaokulunda devam eden İper Lise bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. İnegöl’de mobilya sektörüyle başlayan iş hayatına kendilerini büyüterek cam sektörüyle yoluna devam ediyor. Cam Life firmasının sahibi olan Abdulselam İper evli olur 2 oğlan 1 kız çocuğu babası.