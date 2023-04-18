Hüseyin Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, 6 Temmuz 2017 tarihindeki imza töreni ile başlayan Sultan Ahmet Camii'nin restorasyonu tamamlandığını söyledi.

Restorasyon kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Yıldız, “Caminin üst kurşun örtüsü sökülerek yenilendi, cami genelinde cephe temizliği yapıldı, içindeki ve dışındaki taş ve mermer kaplamalarının raspa, sağlamlaştırma ve ıslah çalışmaları gerçekleştirildi. Minareler restore edildi, çinilerin konservasyonu yapıldı. Ahşap ve sıva yüzeylerinde bulunan mevcut kalemişleri raspa edildi, özgün kalemişleri temizlenerek ihya edildi. Revaklı avluda özgün sıvalar sağlamlaştırıldı. Cami içi döşeme kaplamaları tamir edilerek ayrıca iç avludaki mermer döşemelerin, sütunların, cami bünyesindeki ahşap kündekarilerin kapsamlı konservasyonları yapıldı. Gerekli görülmesi durumunda güçlendirme çalışmalarının da yapıldığı restorasyon kapsamında, klasik lokmalı demir parmaklıklar tamir edilerek, dış avluda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi ve tuvaletler yenilendi” dedi.

21 NİSAN 2023 CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

Açılış tarihiyle de ilgili bilgi veren Hüseyin Yıldız, “Bu görevi bize nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu restorasyon bizimle ticaret yapan siz değerli müşterilerimizin, bize hizmet veren tedarikçilerimizin, bizden hizmet alan kurum ve kişilerin ve tüm çalışanlarımızın katkısı ile gerçekleşmiştir. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. 400 yıllık bu abide eser tekrar cematini kucaklamak için artık gün sayıyor. İnşallah 21 Nisan 2023 günü Cuma namazı vakti sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile tekrar ibadete açılacak. Bu mutlu günde sevincimizi paylaşmak adına sizleri de orada görmekten mutluluk duyarız” diye konuştu.