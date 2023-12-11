Çin’in ev sahipliğinde 13-17 Aralık 2023 tarihlerinde Hangzhou kentinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası başlıyor.
Dev organizasyonda Şampiyonlar Ligi ikincisi Eczacıbaşı Dynavit da boy gösterecek. Turuncu-beyazlılar, A Grubu’nda Brezilya’dan Gerdau Minas ve Çin’den Tianjin Bohai Bank ile mücadele edecek.
Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz bir şekilde eşleşecek. (A1-B2, B1-A2)
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.
2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın maç programı ise şu şekilde:
13 Aralık Çarşamba
09.00 V.Bank - Sport Center 1
14 Aralık Perşembe
14.30 Eczacıbaşı Dynavit - Gerdau Minas
15 Aralık Cuma
09.00 V.Bank - Dentil Praia Clube
15 Aralık Cuma
14.30 Tianjin Bohai Bank - Eczacıbaşı Dynavit
16 Aralık Cumartesi
09.00 Yarı Final 1. Maçı
16 Aralık Cumartesi
14.30 Yarı Final 2. Maçı
17 Aralık Pazar
09.00 Üçüncülük Maçı
17 Aralık Pazar
14.30 Final Maçı