Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Numia Vero Volley Milano ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Evinde çıktığı ilk karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan turuncu-beyazlı ekip, 7 Ocak Çarşamba günü saat 19.30 Numia Vero Volley Milano'yu ağırlayacak. Karşılaşma hazırlıklarına devam eden ev sahibi ekip günü tek idmanla tamamladı.

Karşılaşma öncesi düşüncelerini dile getiren Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli, 'Vero Volley Milano karşılaşması bizim için önemli bir sınav olacak. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ancak hazırlık sürecimizden memnunuz. Sahaya kendi oyunumuzu koymak ve bunu sonuçla taçlandırmak istiyoruz. Amacımız, disiplinli ve kararlı bir oyunla galibiyet için mücadele etmek' dedi.