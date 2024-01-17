Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Edebi Kazılar söyleşisinde yeni yılın ilk konuğu yazar Hikmet Hükümenoğlu oldu. Yazar için okurda karşılık bulmanın önemine değinen Hükümenoğlu, Yunus Nadi Ödülü almanın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Edebi Kazılar etkinliği 2024 yılında ilk olarak yazar Hikmet Hükümenoğlu’nu ağırladı. Akkılıç Kütüphanesi’nde gerçekleşen söyleşide geçtiğimiz ay Yunus Nadi ödüllerinde ‘En İyi Roman Ödülü’nü alan Hikmet Hükümenoğlu, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Mustafa Çevikdoğan’ın sorularıyla yön verdiği söyleşide Hikmet Hükümenoğlu, ödüllü kitabı “Harika Bir Hayat”ın içeriği ve yazım tarzıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Biyografi türünü çok sevdiğini ifade eden Hükmenoğlu, öneri üzerine “Harika Bir Hayat” adlı kitabı yazmaya karar verdiğini açıkladı. Biyografi yazarken ana karakterin tüm hayatının en ince ayrıntılarıyla aktarmak gerektiğine değinen Hükmenoğlu, “Bu kitap bir biyografi üzerine yazıldı ama hayali karakterin hikayesini içeriyor. Bu cesurca bir karardı. Yazılan kitabın okurda karşılık görmesi yazar için heyecan verici bir durum. Romanlarımda çok fazla karakter ve kurgu olması hoşuma gidiyor. Yazarken eğlenmek ve okuru heyecanlandırmak motivasyonumu artırıyor. Günümüzde her yazılanın gerçekliğini sorguluyoruz” dedi.

“Harika Bir Hayat” adlı kitabının devamını getireceğini okurlarına müjdeleyen Hükümenoğlu, “Şu anda polisiye bir roman yazıyorum. “Harika Bir Hayat” kitabımın da devamını getireceğim. Okurlarımdan bu konuda çok fazla talep oldu. Ödüller yazar için elbette çok önemli. Motivasyonu ve yaptığı işte kaliteyi arttırıyor. Ancak ben ve diğer yazar arkadaşlarım da bir kitabı yazarken ödül için kalemi ele almayız. “Yunus Nadi” ödülü almak benim için çok kıymetliydi” diye konuştu.

Günümüzde kütüphane ve bu tarz söyleşi programlarının azaldığına değinen Hikmet Hükümenoğlu, Nilüfer Belediyesi’ne okurlarıyla buluşma imkanı sunduğu için teşekkür etti. Hükümenoğlu, söyleşinin ardından okurları için Yunus Nadi ödüllerinde ‘En İyi Roman Ödülü’nü alan “Harika Bir Hayat” adlı kitabını imzaladı.