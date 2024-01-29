Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 50 gram eroin ve 2 adet çalıntı tekne motoru ele geçirildi.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde JASAT dedektiflerince ihbar üzerine bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 50 gram eroin, 2 adet hassas terazi, 2 adet çalıntı tekne motoru, 1 adet uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.