Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 50 gram eroin ve 2 adet çalıntı tekne motoru ele geçirildi.

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Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde JASAT dedektiflerince ihbar üzerine bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 50 gram eroin, 2 adet hassas terazi, 2 adet çalıntı tekne motoru, 1 adet uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: iha