Edirne'de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar da zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda araçlar yavaşlamak zorunda kalırken, yayalar su birikintilerinin arasından geçmeye çalıştı.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağmurun aralıklarla devam edeceği öğrenildi.