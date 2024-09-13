Edirne’de gökyüzünde beliren ilginç bulut şekli, vatandaşlar tarafından hayretle izlendi. Mimar Sinan silüetine benzeyen bulut dikkatleri çekti.Ergin YILDIZ / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de gökyüzünde beliren ilginç bulut şekli vatandaşları hayrete düşürdü.

Yağmur yağışının beklendiği kentte akşam saatlerinde gökyüzünde Mimar Sinan silüetine benzeyen bulut, görenlerin ilgisini çekti.

Olaya tanıklık eden vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak Mimar Sinan silüetinin fotoğrafını çekti.

Bazı vatandaşlar bu doğa olayını bir tesadüf olarak değerlendirirken, bazıları da bulutun şeklinin özel bir anlam taşıdığını düşünüyor.