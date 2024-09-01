Edirne’de 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı’na geç kalan adaylar içeri alınmayınca geri dönmek zorunda kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu gerçekleştirildi. Edirne’deki okullara gelen adaylar, kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Sınavın başlamasıyla birlikte okulun kapıları kapatıldı. Sınava geç kalan adaylar içeri alınmayınca geri dönmek zorunda kaldı. İçeri alınmayan adayların üzüntüsü yüzünden okunurken, adaylar memur olma hayalini ertelemek zorunda kaldı.

Öte yandan, sınav salonunda ter döken adaylar için aileleri de dışarıda, çocuklarının ve yakınlarının başarılı olması için dua etti.