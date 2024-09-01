İşgal altındaki topraklarımızda alkolün yaygınlaşmasını ve işgale karşı toplumsal mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek için Hilâl-i Ahdâr’ı kuran Ordinaryüs Profesör Doktor Mazhar Osman,ölümünün 73. yılında kabrinin başında anıldı.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilay’ın kurucusu Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman, mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki anma törenine, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Muhammed Tayyib Kadak, Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri, Yeşilay Bilim Kurulu üyeleri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın mezarına çiçek ve karanfiller bırakıldı, ardından dualar okundu.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Kadak, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın, dönemin zor koşullarına rağmen Yeşilay’ı kurduğunu ifade ederek şunları kuruluş sürecinden bahsetti.

“MAZHAR OSMAN BUGÜN DE YEŞİLAY’IN FAALİYETLERİNDE REHBERİMİZ.”

Yeşilay’ın hikâyesi tam anlamıyla bir mücadele hikâyesi olduğunu belirten Kadak, "Kurucumuz Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın ifadesiyle, “beşerin saadetini teminden başka bir emel beslemeyen”, 104 yıllık bir hikâye. 1920’de topraklarımız işgal altındayken, 20 kişilik bir grup aydın, Mazhar Osman’ın önderliğinde, çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlı olma riskini görüyor ve buna karşı koymak için Hilâl-i Ahdâr’ı kuruyor. Yani cephede bir bağımsızlık savaşı sürerken, cephe ardında da bir bağımsızlık savaşı başlatılıyor. İşte Yeşilay, nereye baksanız savaşın yıkımlarını göreceğiniz bir dönemde kurulmuştur.” dedi.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed Tayyib Kadak, aradan geçen yüz yılı aşkın sürede Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadelede Türkiye’nin en etkili sivil toplum kuruluşu hâline geldiğini belirtti.

Bugün Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde ise 97 Ülke Yeşilay’ı bulunuyor. 2015’te kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına, ücretsizve ayaktanpsikososyal destek hizmeti verdiğini belirten Doç. Dr. Kadak, "Türkiye’ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan, her biri kırkar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerimizle, Bursa ve Diyarbakır’da alkol ve madde bağımlısı bireylere deyatılı hizmet veriyoruz. Yeşilay ayrıca, Türkiye genelinde uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı ile de her yıl 10milyonu aşkın öğrenci ve 3 milyon yetişkin bağımlılıklara karşı farkındalık kazandırıyor. Gönüllü sayımız 120 binlere ulaştı. Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın bağımlılıklarla mücadele çalışmaları ve vizyonu, bugün de Yeşilay’daki faaliyetlerimize rehberlik etmeyi sürdürüyor. Merhumu saygı ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.