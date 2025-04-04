Kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak üzerinde bulunan bir AVM’nin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın H.N.Ş.’ye çarptı. Yayaya çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle ayağı kırılan yayaya çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.