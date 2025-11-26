Olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi Hayat Sokak’ta meydana geldi. Bölgede devriye görevinde bulunan motosikletli yunus timleri, plakasız bir motosikletin trafikte seyir ettiğini fark ederek aracı durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin çekme belgeli olduğu tespit edildi.

Motosiklet, Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne teslim edilirken sürücü hakkında işlem başlatıldı. Sürücüye, kask takmamak, çekme belgeli araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 47 bin 614 TL cezai işlem uygulandı.