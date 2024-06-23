Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy yolu mevkisinde tarım arazilerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sularında tarım arazisinde başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine ilk olarak bölgedeki köylüler müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının şiddeti ve hızla yayılması nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etmeye başladı.

Uzunköprü İtfaiyesi, Edirne İl Özel İdaresi, Meriç Belediyesi ve Küplü Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşın desteğiyle koordineli çalışmaları sayesinde yangın, yaklaşık 2 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alınabildi. Yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, alevlerin yayılmasını engelleyerek büyük bir felaketi önledi.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yangının söndürülmesi sonrası yapılan ilk incelemelerde, yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi.