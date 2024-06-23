Mudanya ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Tirilye Mahallesi ve civar mahallelerde yaşan vatandaşlar, her an çıkabilecek bir yangında düşecekleri mağduriyeti giderecek itfaiye birimi eksikliğinin biran önce giderilmesini istedi.

Turistik bir bölge olan Tirilye, yaz aylarında binlerce turisti ağırlarken, bir yangın felaketi durumunda itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi için bir istasyonun olmaması da mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Son olarak Kapanca Limanı’ndaki yangın, bölge halkının acil bir itfaiye istasyonuna olan ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi. Yangın ve doğal afetler konusunda hassas bir konumda olan Tirilyeliler, mahallenin güvenliğini sağlamak ve yangın felaketlerine karşı korunmak için acil bir itfaiye istasyonunun kurulmasını talep ediyor. Yetkililerin bu çağrıya duyarsız kalmaması ve Tirilye’nin güzelliklerini korumak için gerekli önlemleri alması bekleniyor.

2016 yılı Mart ayında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Tirilye İtfaiye Grubu’nu göreve başlatmıştı. İtfaiye grubunda 3 tonluk ilk müdahale aracı ve 3 vardiya çalışacak 6 personel, Tirilye ve çevresindeki yerleşim birimlerindeki yangınlara anında müdahale edip, gerektiğinde takviye isteyebilecek durumdaydı. Mahalle sakinleri Tirilye’de itfaiye grubunun göreve başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve göreve başlayan itfaiye araç ve personeli içimize su serpti” diyerek memnuniyetlerini dile getirmişlerdi.