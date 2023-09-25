Edirne İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftalık süre içerisinde terörle mücadele ve emniyet asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. 23 terör örgütü üyesi, 34 aranan şahıs ve 60 askeri suçtan aranan şahıs olmak üzere toplam 97 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre operasyonlar kapsamında, 23 terör örgütü üyesinden 19'u FETÖ, 2'si DEAŞ ve 2'si PKK-KCK üyesi olarak tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 34 şahıs ile KİHBİ sisteminden aranan 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Bu şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı.

Bu arada askeri suçlardan aranan 60 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Bu şahısların işlemleri askeri makamlarca yapılacağı öğrenildi.