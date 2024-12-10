Zerlanis Tiyatrosu’nun Edirne’de faaliyet gösteren kolu, Keşan’da tiyatro oyununu sergiledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan’da uzun yıllardır sosyal ve sanatsal faaliyetler gösteren ZERLANİS – Keşan Görsel Sanatlar ve Kültürel Çalışmalar Derneği bünyesinde eğitim alan Batuhan Kapucu, Edirne’de öğrenim gördüğü Trakya Üniversitesi bünyesinde oluşturduğu tiyatro topluluğu ile Selim Sesler Konferans Salonu’nda tiyatro severlerle buluştu.

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “Bir İshak’sın Bir Cemil” isimli 2 perdelik oyun Keşanlıların yoğun ilgisini gördü. İdam cezasına çarptırılan iki mahkûmun son günlerini konu alan tiyatro gösterisi seyircilerin beğenisiyle ve coşkulu alkışları ile karşılandı.

Neslihan Yavuz ve Zeynep Belhan’ın seslendirme ve ışık ekibini oluşturduğu oyunda Azat Keleş, Yunus Emre Altınok, Seyit Ahmet Selçuk, Tuğba Arıkboğa, Kader Tiraş ve İz Bırakan rol aldı.

Oyunun sonunda bir konuşma yapan Kapucu, oyuna destek veren Keşan Belediyesi’ne, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a ve Zerlanis Derneği Başkanı Aydın Yıldırım’a teşekkür etti.