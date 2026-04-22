Edirne'de 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nin girişinde kurulan stantta vatandaşlara Kakava kurabiyesi dağıtıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için hazırlanan Kakava kurabiyesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Müdürü Kemal Soytürk, Turizm Haftasının son etkinliğinde Kakava kurabiyesi ikram ettiklerini söyledi.