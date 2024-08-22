Edirne’de otluk alanda çıkan ve gökyüzünü dumanların kapladığı yangın, otogara ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Edirne otogarının arkasında bulunan otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ağaçlık alana ve lastik deposuna sıçrayan yangın, yürekleri ağza getirdi. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, akaryakıt istasyonuna ve otogara sıçramadan söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.