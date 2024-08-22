Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için İstanbul Bahçelievler Belediyesi iş birliği ile toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Üsküp merkezli El Hilal Yardım Kuruluşu organizasyonunda Bahçelievler Belediyesi ile Üsküp’ün Çayır Belediyesi işbirliğinde Üsküp Kalesi önünde 100 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi, Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi, El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi ile Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, programda emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Biz hamdolsun burada sünnet eğlencesi düğünü olacak. Müslümanların birleşmesi lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların birleşmesi lazım. Yoksa görüyorsunuz Filistin’i. İnsanlar artık nefes alacak yer bulamıyorlar. Siyonist katil Netanyahu nereye gidin derse oralar bombalanıyor. Balkan coğrafyası hala ilişkilerimizin çok güzel olduğu şurada iki devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekten yakınlıkları var. Ama diğer ülkelerde aynı şekilde. Burada bizlerin insan sevgisi olan herkesin birleşmesi lazım. Bizim bakış açımızda çünkü sadece Müslüman olan değil insan olan herkese yardımcı olmak gerekiyor" dedi.