Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, ilçede 10 yıldır çözülemeyen Menzil Sokak'taki çalışmaları yerinde inceleyerek proje hakkında bilgi verdi. Başkan Bingöl, saha ziyaretinde yaptığı açıklamada çalışmalara devam edildiğini belirterek, yolun en kısa süre içinde tamamlanacağını vurguladı.

Başkan Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Menzil Sokak'ın bölge ulaşımı açısından kritik bir rol üstleneceğini ifade ederek, 'İşimiz Tuzla'ya hizmet etmek. Yapımını hızla tamamlamaya devam ettiğimiz Menzil Sokak ile Aydınlı TOKİ güzergahıyla Aydıntepe arasındaki ulaşım rahatlayacak, alternatif rotayla bölgemiz nefes alacak. Tuzla'ya değer' dedi.

'Tuzla'nın E-5 üstü bölgelerinde ulaşım hızlanacak'

Menzil Sokak'ın yıllardır çözülemeyen bir problem olduğuna dikkat çeken Bingöl, 2017 yılında başlanan ancak tamamlanamayan çalışmanın köklü şekilde ele alındığını belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte Aydınlı Yolu Caddesi'ne alternatif, çift şeritli bir güzergah oluşturulduğunu kaydeden Bingöl, bu sayede Tuzla'nın E-5 üstü bölgelerinde ulaşımın hızlanacağını ifade etti.

'Trafik yükü azalacak'

Projenin tamamlanmasıyla birlikte İçmeler Köprüsü'nden Aydınlı yönüne ulaşımın kolaylaşacağını aktaran Bingöl, havalimanı bağlantısının da rahatlayacağını, Aydıntepe başta olmak üzere çevre mahallelerde trafik yükünün azalacağını dile getirdi.

'Yedievler bölgesi nefes alacak'

Çalışmanın bölge genelinde önemli bir rahatlama sağlayacağını vurgulayan Bingöl, 'Bu yolu açarak E-5 altından Aydınlı Mahallesi'ne, Orhanlı Bölgesi'ne ve Tepeören'e ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Yedievler bölgesi de nefes alacak. Daha önce tek girişin bulunduğu alanda yeni bir çıkış da inşa ettik. Bu, bölge için çok önemli bir kazanım' ifadelerini kullandı.