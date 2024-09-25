Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından Altınoluk Mahallesi’nde hayata geçirilen Asiye Çifci Kreş ve Gündüz Bakımevi, minik öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor. Edremit Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün bünyesinde faaliyet gösterecek olan bu yeni eğitim kurumu, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için hem güvenli hem de eğitim odaklı bir ortam sunacak.

Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan Altınoluk Mahallesi’nde ki Asiye Çifci Kreş ve Gündüz Bakımevi, hizmete girmek için geri sayıma başladı. 3-6 yaş arası minik öğrencilere eğitim verecek olan Gündüz Bakımevi’nde son hazırlıklar tamamlanarak eğitime hazır hale geldi. Edremit Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilecek olan Altınoluk Asiye Çifci Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin öğrenci alımı için başvuruları başladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Asiye Çifci Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin hizmete hazır olmasının hem bölge halkı hem de belediye için büyük bir adım olduğunu ifade etti. Belediyelerin yalnızca altyapı ve hizmet projeleriyle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Ertaş, bu kreşin özellikle çalışan aileler için önemli bir kolaylık sağlayacağını belirtti.

Başkan Ertaş, "Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak, ailelere destek olmak ve kadınların iş hayatına daha fazla katılımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Asiye Çifci Kreş ve Gündüz Bakımevi, belediyemizin sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak hizmete açıyoruz. Bu kreş, hem eğitim hem de bakım açısından çocuklarımıza en iyi imkanları sunacak. Ailelerimizin güvenle emanet edebileceği bir kurum olması için titizlikle çalıştık" dedi.

Ertaş ayrıca, kreşin yapımında büyük katkıları bulunan hayırseverlere de teşekkür ederek, “Toplumumuzun yardımlaşma ve dayanışma duygusu, böylesi projelerin hayata geçmesinde büyük rol oynuyor. Hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen bu tesis, çocuklarımızın geleceğine önemli bir yatırım olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kayıt sürecine ilişkin ise yapılan duyuruda "3-6 yaş arası çocukları kayıt ettirmek isteyenlerin Belediye İşletme İştirakler Müdürlüğü ’ne şahsen başvurmaları gerektiği bildirildi.

Ailelerin kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinden faydalanabilmesi için gerekli başvuruları zamanında yapmaları gerektiğini de hatırlatıldı.