Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Günü Buluşmaları dahilinde Edremitlilerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin var gücüyle Edremit için çalışacağını söyleyen Başkan Akın “Edremit, Büyükşehir Belediyesi’nden hak ettiği değeri her zaman görecek.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim döneminde söz verdiği Halk Günü Buluşmaları’nın ikinci durağı Edremit’te, vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Edremit Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen Halk Günü Buluşması’na yoğun ilgi gösteren Edremitliler, Başkan Ahmet Akın’ı sevgi seliyle karşıladı. Vatandaşlarla istişare ederek sorunlarını, istek ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Ahmet Akın; Edremit’in, Balıkesir’in Türkiye’de en çok tanınan ve bilinen ilçelerinden bir olduğunu söyledi.

Güler yüzlü Edremitlilerin her şeyin en güzeline layık olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Akın “Burada kıymetli hemşehrilerimle bir arada olmaktan çok mutluyum. Edremit’imiz; doğasıyla, Kazdağlarıyla, denizi ve kumsallarıyla müthiş bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bu potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirecek ve ona yönelik hizmetlerimizi sizlerin de görüşünü alarak uygulamaya koyacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle Edremit için çalışacağız. Edremit, Büyükşehir Belediyesi’nden hak ettiği değeri her zaman görecek.” diye konuştu.