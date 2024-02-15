Balıkesir’in Edremit ilçesi, iyi tarım uygulamaları dahilinde örtü altı tarımın merkezi olma yolunda ilerliyor.

Edremit’te örtü altı tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen jeotermal kaynaklı Edremit TDİOSB’de altyapı çalışmaları devam ederken, diğer yandan ilçede örtü altı tarımsal üretim yapan işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve İlçe Tarım Müdürü Sabriye Akçay ile birlikte Çıkrıkçı Mahallesi’nde 11 bin metrekarelik alanda tam kontrollü otomasyon sistemi ile kurulan topraksız modern teknolojik Çilek Serası’nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgiler aldı. Yıllık üretim kapasitesi 100 ton ve üzeri olan çilek sera işletmesi ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Odabaş, ilçede katma değeri yüksek alternatif tarımsal üretimin geliştirilmesinin ilçe ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.