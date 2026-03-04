Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, sunduğu hizmet kalitesi ve vatandaş odaklı çalışmalarıyla Balıkesir genelinde birinci sırada yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal devlet ilkesini ilçenin her noktasına ulaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bakanlık verilerine göre Balıkesir'in 20 ilçesi arasında hizmet performansında 1'inci sıraya yerleşti.

Ahmet Odabaş, elde edilen başarı dolayısıyla vakfı ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ahmet Odabaş, vakıf personelinin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Ahmet Odabaş yaptığı açıklamada, 'Sosyal devlet ilkesini ilçemizin her köşesinde yaşatan, mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşımızın yanında olan tüm vakıf çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Bu başarı, ekip ruhunun ve vatandaş odaklı hizmet anlayışımızın bir sonucudur. Amacımız; bu hizmet standartlarını her geçen gün daha da ileriye taşıyarak gönüllere dokunmaya devam etmektir' ifadelerini kullandı.