Mikroklima özelliği ile birçok ürünün yetişebildiği Edremit ilçesinde jeotermal kaynaklı modern teknolojik seraların faaliyet göstereceği Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) sera ve sanayi parsellerinin tamamı yatırımcılara tahsis edildi.

Ulusal ve uluslararası pazarda pay sahibi yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 200 dönüme yakın parsel tahsis talebinde bulunan Yayla Agro Gıda ile parsel tahsis sözleşme töreni gerçekleştirildi.

TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştirilen parsel tahsis sözleşme törenine; TDİOSB Yönetim Kurulu Başkan V. Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Yayla Agro Gıda adına Yönetim Kurulu Başkan V. Kenan Demirtaş’ın katıldı.

Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen jeotermal kaynaklı Edremit TDİOSB ile ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, parsel tahsis süreci ile ilgili bilgiler verdi. Edremit TDİOSB’nin ilçede özellikle istihdama önemli katkılar sağlayacağını ve bölgenin tarımsal marka değerini artıracağını belirten Kaymakam Odabaş; “Jeotermal kaynaklı sera olarak ilçemizde faaliyet gösterecek Edremit TDİOSB parsel tahsisleri tamamlanmış bulunmaktadır. OSB’de bulunan 30 adet sera ve 7 adet sanayi parselimizin %100 yatırımcılarımıza tahsis edilmiştir. Şuan yatırımcılarımız altyapı çalışmalarının bitirilerek parsellerin teslimi için gün saymaktadır. Edremit TDİOSB’de altyapı çalışmalarımız dahilinde tesviye ve dolgu çalışmaları hızla devam ediyor. İlçemizde istihdam noktasında önemli bir açığı kapatacak. Edremit TDİOSB, üreten ve katma değer oluşturan bir OSB olarak bölgemize ve ilimize hizmet edecektir” dedi.