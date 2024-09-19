19 Eylül Gaziler Günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Edremit’te 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törene Edremit Kaymakam Vekili Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, gaziler, daire müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Edremit Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Edremit Belediyesi adına Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Gazi Ali Çakır’ın yaptığı anlamlı konuşma, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Etkinlikte ayrıca öğrenciler tarafından okunan şiirler de büyük beğeni topladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanının verildiği bu anlamlı günde, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene katılmaktan onur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum," ifadelerine yer verdi.

Program kapsamında, ilçede ikamet eden gaziler için Edremit Askeri Gazino Müdürlüğü’nde ikramlar sunuldu. Protokol üyeleri, gazilerle yakından ilgilenip onlarla sohbet ederek Gaziler Günü’nü kutladılar.