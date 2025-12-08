Yaklaşık bir buçuk ay önce yenilenen yolda etkili olan yağışların ardından zemin tamamen dağıldı ve güzergâh üzerinde büyük çukurlar ortaya çıktı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sanayi yolunda oluşan çukurlar, sürücüler için ciddi risk oluşturdu. Bölgede ulaşım güçleşirken birçok sürücü, araçlarının özellikle alt takımında hasar meydana geldiğini belirtti.

Yaşanan mağduriyetin giderilmesini isteyen vatandaşlar, Edremit Belediyesi’ne çağrıda bulunarak yolun acil şekilde kalıcı çözümle onarılmasını talep etti. Belediye ekiplerinin bölgeyle ilgili çalışma başlatması bekleniyor.