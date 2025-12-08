Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde gerçekleştirilen 4. Gülsin Onay Piyano Festivali ve Yarışması’na Bilecik’ten toplam 16 öğrenci katıldı. Yarışma bölümünde sahne alan 3 öğrenci ise başarılarıyla dikkat çekti. Arya İpek, E Kategorisi 3.’lük Ödülü, Batuhan Erat D Kategorisi Jüri Teşvik Ödülü, Nil Olgun ise D Kategorisi Mansiyon Ödülü kazanarak Bilecik’e gurur yaşattı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, öğrencileri ve eğitmenlerini tebrik ederek, "Sanatın birleştirici gücünü büyüten, Bilecik’i gururla temsil eden Sanat Akademisi öğrencilerimizi ve emek veren kıymetli eğitmenlerimizi yürekten tebrik ediyoruz" dedi.