Elektronik Fon Transferi yani EFT yapılan esnada işlem sırasındaki ve işlem yoğunluğundaki duruma göre gerçekleşmektedir. Genellikle pek çok kişi yapmış olduğu EFT işleminin 5 ile 10 dakika içinde tamamlandığını görmektedir. Yani yapılan EFT bu süre içerisinde alıcının hesabına aktarılmaktadır. Ancak işlem yoğunluğunun fazla olduğu zaman dilimlerinde EFT işlemleri bu sürelerden daha uzun bir zaman dilimi içinde tamamlanmakta ve pek çok kişi tarafından EFT ne zaman hesaba geçer hususunda bankalar ile görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca EFT işleminin bankaların çalışma saatlerinin sonlarına doğru yapılması da mesai saatinin sonlarına doğru oluşan yüklemeden kaynaklı olarak işlemin geç düşmesine neden olmaktadır.

EFT talimatları bankalar tarafından işlem sırasına göre değerlendirmeye alınmaktadır. İşlem sırasına göre yapılan EFT talimatında ilk sıradaki şahsın işleminin yapılmasının ardından bir sonraki talimat sırasındaki kişinin işlemi tamamlanmaktadır. Bu nedenle bazı durumlarda sistem yoğunluğundaki aşırı yüklemelerde EFT işlemleri 30 dakikaya ulaşabilmektedir.

Genellikle EFT işlemleri 5 ile 7 dakika içerisinde karşı hesaba aktarılmaktadır. EFT talimatının belirlenen bu süre zarfı içerisinde tamamlanmaması durumunda kişiler EFT ne zaman hesaba geçer soruları ile bankalardan bilgiler almaya çalışmaktadır. Ancak bu husus için paranın çıkış yapıldığı bankanın aranmaması gerekmektedir. Eğer işlem gerçekleşmemiş ise alıcı bankadan gerekli bilgilerin alınması gerekmektedir.

EFT işlemlerinde bilinmesi gereken bir diğer konu ise EFT saatleridir. Bu EFT saatleri dışında verilen talimatlar bir sonraki gün içerisindeki EFT saatleri süresi boyunca gerçekleştirilmektedir. Bankaların mesai saatleri ve bankaların belirlenmiş olduğu zaman dilimlerinde yapılması halinde EFT direk olarak belirlenen süreler dahilinde alıcı bankaya ulaşmaktadır. Ancak özellikle Cuma günleri EFT saati dışında yapılan işlemler ilk mesai günü alıcı bankanın hesabına aktarılmaktadır. İşlem bu süre boyunca bekletilmektedir. Ayrıca mesai saatleri dışında verilen talimatlar bir sonraki gün mesai saatinin başlamasının ardından belirlenen EFT saatleri içerisinde karşı alıcı bankaya gönderilerek hesaba aktarılmakta ve işlem tamamlanmaktadır. Bu nedenle EFT talimatı verilmeden önce işlemde aksaklıklar ve gecikmeler yaşanmaması için EFT işlemi yapılacak olan bankanın mesai saatlerine ve EFT saatlerine dikkat edilerek işlem yapılması gerekmektedir. Aksi halde verilen talimat bir sonraki günün mesai saatlerine sarkabilmektedir.