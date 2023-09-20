Eft saatleri, bir bankadan başka bir banka bölümüne para göndermek istiyor iseniz eğer, bunu EFT Saatleri Arasın da yapmanız lazımdır. Ancak aynı banka içerisinde başka bir hesaba para göndermek istiyorsanız ise, bunu havale gönderimi ile yapabilirsiniz. Havale gönderimini, zaman daralması olmaksızın 7/24 istediğiniz vakit de yapabilirsiniz.

EFT ise iş günleri ve mesai saatleri arasında gerçekleşir. EFT işleminizi, bankanızın internet bankacılığı veya mobil bankacılığını kullanarak daha uygun komisyon oranlarıyla yapabilirsiniz. Banka bölümünden, ATM’den, çağrı merkezinden yapılan EFT muameleleri ; Cep Bankacılık ve İnternet Bankacılığından yapılan EFT muamelelerine göre daha da pahalıdır. Bundan dolayı ise sizlere önerim şudur, EFT yapacaksanız eğer, bunu bankanızın internet bankacılığın da yapmanız yönünde olacaktır.

Akbank EFT Saatleri

Ülkemizde faaliyet vermekte olan ayrıcalıklı bankalar arasında yer alan Akbank, para aktarımı konusunda oldukça hızlı çalışan farklı yöntemlere sahiptir. Siz de Akbank’tan başka bir bankaya para aktarım muamelelerinizi hafta içi her gün saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında EFT işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. EFT işlemlerinizi Akbank internet bankacılığı ve Akbank mobil bankacılık ’tan daha uygun komite oranları ile yapabilirsiniz. Saat 16:30’dan sonra Akbank’tan yapacağınız EFT ile para aktarım muamelelerinden “Geç EFT” adı altında ilaveten komite ücreti alınacaktır.

Ziraat Bankası EFT Saatleri

Devlet bankaları arasında Osmanlı devrinden beridir hizmet vermeyi sürdüren Ziraat Bankası’ndan siz de istediğiniz bankaya para gönderebilir ve para alabilirsiniz. Eğer Ziraat Bankası’ndan EFT yapacak iseniz, hafta içi her gün vardiya saatleri içerisinde ki süreçte, saat 08:30 ile 17:00 saatleri arasında kolaylık ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu saat süreci içerisinde yapılan EFT işlemleri genellik ile on dakikaya kadar karşı hesaba hızlı bir şekilde geçecektir. daha detaylı bilgi için: bankalar.org sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Garanti Bankası EFT Saatleri

Garanti Bankası’ndan başka bir banka şubesine para transfer yapmak istiyorsanız eğer, EFT ile muamelelinize kesin devam etmeniz gerekmektedir. Eğer Garanti Bankası’ndan farklı bir Garanti hesabına para yollayacaksanız eğer bunu havale ile 7/24 saat gerçekleştirebilirsiniz. Siz de Garanti Bankası’nda saat 09:00 ile 17:15 saatleri arasında EFT muamelelerinizi kolayca yapabilirsiniz. Garanti’de EFT Saatleri Banka’nın açık olduğu günlerde yapılmaktadır. Yani resmi tatil günlerinde ve hafta sonu günlerinde katiyen EFT muamelesi yapılamaz, ancak ileri tarihli EFT emri vererek, EFT tarihini hafta içine geciktirebilir ve kolayca yönerge verebilirsiniz.