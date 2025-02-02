Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı (AFAD) verilere göre, Ege Denizi'nde saat 08.31'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM DAHA

İkinci sarsıntı, saat 09.02'de 3.6 büyüklüğünde meydana geldi ve derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sonraki deprem ise 3.7 büyüklüğünde olup, yine 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Son deprem, Ege Denizi'nin Bodrum açıklarında saat 13:16'da gerçekleşti. 4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.