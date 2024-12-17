Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, işadamlarını iş yerlerinde ziyaret ederek, Mehmet-Raşit Ertaş Cumhuriyet İlkokulu ve Ali Çelik İlkokulu'nun yapılmasına katkı sağlayan hayırsever iş insanları Mehmet Ertaş, Hüseyin Çelik ve Ali Çelik'e plaket takdim etti ve teşekkürlerini sundular.

Kaymakam Ahmet Odabaş, hayırseverlerin eğitime kazandırdığı okullarda eğitim gören öğrencilerin, bu katkıların ilhamıyla hayırseverlik alanında önemli adımlar atacaklarına ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişeceklerine inandığını ifade etti.