Olay, TEM Otoyolu’nun Muallimköy mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne giden K.A. yönetimindeki 16 BCR 739 plakalı otomobil ile E.G. idaresindeki 54 E 2632 plakalı Hyundai marka araç, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 16 BCR 739 plakalı otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.