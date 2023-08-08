Edirne’de ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı panelvanın başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Edirne’nin Turan Dursun Caddesi’nde seyir halinde olan T.G. idaresindeki 59 AAP 142 plakalı panelvan ile E.İ. yönetimindeki 22 ABP 535 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetliyle yoldan çıkan panelvan, yol kenarındaki trafo binasına çarparak durabildi. Panelvanda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı kişi olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Panelvan sürücüsü T.G.’nin daha önce ehliyetine el konulduğu ve şu an ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.