Bilecik’te plakasız motosiklet kullanan sürücüye 4 ayrı suçtan toplam 26 bin 90 TL idari para cezası uygulandı.

Osmaneli ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlerken motosikletinin ön tarafını kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan sürücü hakkında; ‘Tescilli Aracı Plakasız Kullanmak’ suçundan 10 bin 917 TL, ‘Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak’ suçundan 12 bin 977 TL, ‘Kask Kullanmamak’ suçundan 690 TL, ‘Çevredekileri Rahatsız Edecek Derecede Gürültü Çıkaran Araçları Kullanmak’ suçundan bin 506 TL olmak üzere toplam 26 bin 90 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında, ‘Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek’ suçu kapsamında adli işlem başlatılırken, motosiklet trafikten men edilerek otoparka çektirildi.