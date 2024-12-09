Ehliyet alma yaş sınırı düşürülürken, ehliyet almak için istenen sağlık kontrolleri de sıklaştırıldı.

Vatandaşlar ehliyette yaş sınırının kaç yaşa düşürüldüğünü araştırıyor.

EHLİYETTE YAŞ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Artık gençler belirlenen sınıflarda 16 yaşından itibaren ehliyet alabilecek.

80 yaş ve üzeri sürücüler ehliyetlerini her 2 yılda bir yenilemek zorunda kalacak.

Öte yandan 65 yaşını geçen sürücüler için ise mevcut yenileme süresi olan 3 yıl zorunluluğu devam ediyor.

EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇA DÜŞÜRÜLDÜ?

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet alma yaş sınırı 16'ya düşürüldü.

D sınıfı ehliyet için olan 26 yaş sınırı 24 yaşa indirildi.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G tipi ehliyet sınıfları için ise yaş sınırı 18 yaş olarak belirlendi.

A sınıfı ehliyet için istenilen yaş sınırı 20.

C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş sınırı 21 oldu.

D ve DE ehliyet sınıfları için ise istenen en düşük yaş sınırı 24.