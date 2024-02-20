Ekonomist Şeref Oğuz, yerel seçimlerin ardından hükümetin ek vergi hamlelerine hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Oğuz, "1 Nisan vergi şakalarına hazır olun" uyarısında bulunarak, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yılda dört kez alınabileceğine dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin finansman ihtiyacını karşılamak adına 2023'te tüm taşıtlarda bir defaya mahsus olarak iki kat MTV alındığını hatırlatan Oğuz, yüksek enflasyonun yanı sıra yeni vergilerle vatandaşın ekonomik yükünün arttığını vurguladı. Oğuz'un açıklamalarına göre, MTV'nin sık alınmasıyla birlikte "silindir vergisi" uygulaması ve birden fazla evi olanlar için "ekstra konut vergisi" gibi yeni vergi türleri de gündeme gelebilir.

Oğuz, "1 Nisan vergi şakalarına hazır olun" başlıklı yazısında, ekonomik sıkıntılar karşısında hükümetin vergi politikalarını oynadığını belirterek, "Eğer harcamaları kontrol altına alamazsak bunun bir maliyeti var ve bunu faiz olarak ödemek zorunda kalabiliriz. Para sıkıntısı yaşanıyorsa ya banknot matbaasını çalıştırılacak ya da yeni vergiler getirilecek. Geçici olarak gelen iletişim vergisinin deprem bahanesiyle alınması, kalıcı bir uygulama haline gelmişti." ifadelerini kullandı.

Oğuz, hükümetin mali sıkıntılarını vergi artışlarıyla çözmeye çalıştığını belirterek, "Kasa tamtakır olmuşsa, itibardan tasarruf edilemeyeceğine(!) göre, vatandaşa yönelinir; 'pamuk eller cebe' denir. Ne kadar kazanırsanız kazanın, devlet her durumda sizden ek vergi talep eder. Çünkü harcamalar için sürekli yeni kaynaklara ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.