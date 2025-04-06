Yüksek enflasyon oranlarına rağmen çalışan ücretlerinde sınırlı artışlar yapan iktidar, enerji fiyatlarına ardı ardına zam yapmayı sürdürüyor.

5 Nisan itibarıyla elektrik tarifelerine yüzde 25 zam yapılırken, sanayi tüketicilerine yönelik doğal gaz fiyatlarına da yüzde 20 oranında bir artış uygulanmıştı.

EKMEK FİYATLARINA ZAM KAPIDA

Gazeteci Olcay Aydilek, yapılan zamlara ek olarak BOTAŞ'ın ekmek üreticilerine sattığı gaza yüzde 21,59 oranında zam yaptığını duyurdu. Bu zamla birlikte birim gaz fiyatı 8,549994 TL'den 10,395938 TL'ye yükseldi. Söz konusu artışın, önümüzdeki haftalarda ekmek fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyor.

Ekmek fiyatları Türkiye'de bölgesel farklılıklar gösteriyor. Ocak ayında İstanbul Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklamada, 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu tarifeye rağmen, birçok fırının ekmeğe gizli zamlar yaptığı ve 200 gramlık ekmekleri 15 TL'den sattığı biliniyor.

Gaz fiyatlarındaki artış sonrasında İstanbul Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatlarını 15 TL'ye çıkaracağı tahmin ediliyor.